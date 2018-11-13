Kaşıkçı cinayeti sonrası İstanbul’dan telefon: Patronunuza söyleyin, iş bitti

New York Times gazetesi, Cemal Kaşıkçı suikasti için Türkiye’ye gelen 15 kişi arasında bulunan bir Suudi görevlinin cinayetten sonra yaptığı telefon görüşmesinde “Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi” dediğini iddia etti.

Gazeteye göre telefondaki sözlerin sahibi olan Mahir Abdulaziz Mutreb, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yurtdışı gezilerine katılacak kadar yakın. Habere kaynaklık eden ‘Türk istihbarat yetkilileri’, ‘patron’ olarak adı geçen kişinin de prens olduğu fikrinde. Türk yetkililer, Mutreb’in telefondaki muhatabanın da prensin yardımcılarından biri olduğunu da düşünüyor.

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Gazetenin görüşlerine başvurduğu Amerikan istihbarat yetkilileri, kaydın veliaht prensin Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı konusunda inkar edilemez bir delil olabileceğine dikkat çekti.

Haberde görüşlerine yer verilen Suudi Arabistanlı yetkililer ise cinayetten Muhammed’in haberi olmadığını savunarak “Türkiye, istihbarat servislerimize ses kayıtlarını dinletti ve şu anda bu ses kayıtlarında bahsedilen kısma rastlanmadı” diyor.