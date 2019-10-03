Cinayet öncesi Suudiler ‘dinleme temizliği’ yapmış, Türk istihbaratı tekrar yerleştirmiş

Britanya’nın Channel 4 kanalının dış haberler muhabiri Jonathan Rugman’ın, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yazdığı kitapta, Suudi konsolosluğuna yerleştirilen dinleme cihazlarının cinayetten birkaç gün önce Suudi Arabistan’dan bir ekip tarafından temizlendiğini, ancak bu ekip gittikten sonra Türk istihbaratının cihazları yeniden yerleştirdiğini öne sürdü.

Jonathan Rugman. Fotoğraf: BBC

BBC Türkçe’ye konuşan yazar Rugman, Kaşıkçı’nın ölüm yıldönümünde (2 Ekim) piyasaya çıkan ‘The Killing In the Consulate (Konsolosluk’ta Cinayet)’ adlı kitabında, cinayetten önce temizlenen dinleme cihazlarının, Türk istihbaratı tarafından yeniden yerleştirildiği yönündeki bir dizi yeni bilgiyi paylaştığını söyledi.

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Rugman, şöyle dedi: “Kitapla ilgili araştırma yaparken, Suudi Arabistan’ın dinleme cihazlarını temizlemesi için cinayetten birkaç gün önce bir ekip gönderdiğini öğrendim. Ancak Türkler hemen bu cihazları tekrar yerleştirdi. Dolayısıyla aslında suikast timi İstanbul’a geldiğinde, dinleme cihazlarının temizlendiğini düşünüyordu ve ayrıca her konsolosluk ve elçilikte bulunan ses geçirmeyen, dinlemeye karşı korunaklı odayı da kullanma ihtiyacı hissetmediler.”

Rugman, Türk istihbaratının Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nu dinlemesinin ‘şaşırtıcı olmadığını’ ancak bu dinlemenin gerçek zamanlı yapılmamasından dolayı bu kayıtlara ancak cinayet sonrası bakıldığı için cinayetin önlenemediğini düşündüğünü kaydetti.

Rugman, kitabında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan alınan ses kayıtları dökümlerinin bazılarına da yer vererek, bu dökümleri Türkiye’den değil, başka bir kaynaktan aldığını belirtti.

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Washington Post yazarı Suudi asıllı ABD’li gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü.