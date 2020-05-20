Kasapoğlu: Yurt dışından gelen 9 bin 700 kişi karantinada, 67 bin 547’si eve uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina sürecini geçirdiği yurtlarda 9 bin 700 kişinin bulunduğunu, 67 bin 547 kişinin evlerine uğurlandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Yazılı açıklama yapan Kasapoğlu, karantina sürecinin 76 ildeki bakanlık yurtlarında geçirildiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımızın mübarek ramazan ayında her türlü manevi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, satranç ve spor malzemeleri dağıtarak karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz.”

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Dünyanın farklı yerlerinden gelen yeni misafirlerin de yurtlara götürüldüğünü belirten Kasapoğlu şöyle devam etti: “Son 24 saatte 422 yeni misafirimiz geldi. Onların da bu 14 günlük süreyi hayırlı bir şekilde atlatarak, ramazan sonrasında aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz.”