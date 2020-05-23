Kasapoğlu: Yurt dışından gelenlerin KYK yurtlarındaki karantina süreci tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşların ağırlandığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda herkesin karantina sürecini tamamladığını, yurtlarda kimsenin kalmadığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Kasapoğlu, karantina başlangıcından bugüne kadar 76 ildeki KYK yurtlarında toplam 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini belirtti.

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Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, yurtdışından gelen vatandaşlarımızı karantina sürecini geçirmeleri için yurtlarımızda misafir ettik. Beş yıldızlı otel konforunda ağırladığımız vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli yüzünü gösterdik. Çok şükür problemsiz şekilde misafirlerimizi uğurladık. Memleketlerine gönderilen vatandaşlarımız memnuniyetlerini bıraktıkları mektuplarla, mesajlarla ilettiler. Psikolog ve diyetisyen hizmetlerimiz, kitap dağıtımımız ve sosyal faaliyetlerimiz, misafirlerle sağladığımız iletişim, vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.”

Yurtlarda şu an sağlık çalışanları ve Adalet Bakanlığı personeli ile Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak belirlenen yurtlardaki İl Sağlık Müdürlükleri’nce getirilen hastalar misafir ediliyor. 29 yurt müdürlüğünde misafir edilen hastaların sayısı ise 1294.