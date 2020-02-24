Kasadan para çalıp ‘Hırsız girdi’ diye ihbar etti; jandarmaya yakalandı

Denizli’de, müdürü olduğu marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çaldıktan sonra hırsızlık ihbarında bulunan Osman Gülhan’ın (30) planını jandarma bozdu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan Gülhan tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Üç gün önce jandarmayı arayan Gülhan, müdürlüğünü yaptığı Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çalındığına dair ihbarda bulundu. JASAT soruşturma başlattı. JASAT ekibi, 12 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra parayı çalan kişinin ihbarda bulunan müdür Gülhan olduğunu tespit etti.

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Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Gülhan’ın göstermesi üzerine para, evinin yanındaki odunlukta bulundu. Para, market yetkililerine teslim edilirken gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Gülhan, tutuklandı.

