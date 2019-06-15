Kartonpiyer ustası sanat tarihi okudu: Mesleğinde yeni ufuklara açılmak için

Antalya’da dekorasyon ve kartonpiyer ustası Musa Hitay, mesleğinde yeni ufuklara açılmak için okuduğu Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu.

Antalya’da kartonpiyer ve alçı dekorasyon işiyle uğraşan Musa Hitay, mesleğinde kendini geliştirmek için sanat tarihi okumaya karar verdi. 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü kazanan ve sınıfındaki en yaşlı öğrenci olan Hitay, 2019 yılında bölümünden mezun oldu.

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Düzenlenen mezuniyet törenine cübbesini giyerek katılan Hitay, ailesiyle mutluluğunu paylaştı. İnanışı gereği kep takmayan Musa Hitay, “Sanata merak sardım. Mesleğimi geliştirmek istedim. Kartonpiyer süslemelerini, motiflerin isimlerini öğrenmek için üniversiteye gittim. Faydasını gördüm, öğrendiklerimi işimde uyguluyorum. Yüksek lisans düşünüyorum” dedi.

‘Mesleği bilinçli yapmak istedim’

Altı çocuğu olduğunu ve bunların hepsinin okuduğunu belirten Musa Hitay, çocuklarının İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp ve Boğaziçi Üniversitesi gibi seçkin üniversitelerde eğitim gördüğünü söyledi. Evlerinin, öğrenci evini aratmadığını dile getiren Musa Hitay, ailesinden öğrendiği mesleğini bilinçli yapmak ve meslektaşlarına da örnek olmak istediğini söyledi.