Kartondan bilgisayar tasarım becerileri ve hayal gücünü geliştirmek içinmiş!

Diyarbakır’da bir okulda gerçeği olmadığı için öğrencilerin bilişim dersinde kartondan bilgisayar yaptığı haberine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yalanlama geldi: Amaç tasarımsal becerilerini ortaya çıkarmak, çocuklarımızın hayal dünyalarını geliştirmek.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Eğil ilçesinde Şehit Mehmet Aygün İlk/Ortaokulu’ndaki bilişim dersinde öğrencilerin okulda bilgisayar olmadığı için kartondan yaptıkları maketlerle eğitim gördüğü haberleri önceki gün basına yansımıştı.

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Sosyal medyadan ‘öğrencilerin bilgisayar hayalini gerçekleştirmeye hazırız’ diye destek gelmişti.

Okulda üç bilgisayar varmış!

Ancak Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü dün akşam saatlerinde bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kartondan bilgisayarların öğrencilerin tasarım becerilerilerini ve hayal dünyalarını geliştirmek amaçlı olduğu belirtilen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu okulumuz, 15 derslikli olup sınıflarının tamamında aktif olarak kullanılan son model akıllı tahtalarla Bilişim Teknolojileri dahil bütün dersler işlenmekte, ayrıca idari işlemlerin yürütülmesi için üç adet bilgisayar bulunmaktadır. Tasarımsal becerilerini ortaya çıkarmak, yaparak ve yaşayarak öğrenme metoduyla çocuklarımızın hayal dünyalarını geliştirme düşüncesi ile atık malzemelerle ‘Kendi Bilgisayar Tasarımlarını Ortaya Koyma’ ödevi olarak öğrencilerimize yaptırılan maket bilgisayar çalışmasının, ‘okulda bilgisayar olmadığı için öğrencilere maket bilgisayar yaptırıldığı’ iddiasıyla haberleştirilmesi, öğrencilerin açıklamalarının çarpıtılarak lanse edilmesiyle gerçekten uzak bir bilginin kamuoyuna aktarılmasına sebep olunmuştur.”