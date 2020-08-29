Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kartal’daki bir evde iki kişinin cansız bedeni bulundu: Polis, adamın kadını öldürüp intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor

İstanbul’un Kartal ilçesinde, evindeki kadını öldüren bir kişinin aynı tabancayla hayatına son verdiği ileri sürüldü. 

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Yukarı Mahallesi Harman Sokak’ta silah sesleri duyan semt sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Reklam

Silah sesi gelen eve giren ekipler, Necati Yılmaz (51) ile Türkmenistan asıllı Arzugül Komekova’nın (35) cansız bedenleriyle karşılaştı. 

Yılmaz’ın, Komekova’yı öldürüp kendi yaşamına da son verdiği ihtimali üzerinde duran polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. 

SON HABERLER

‘Corona’ aşısı 700 gönüllüde denenecek

Piyasaya çıkmadan önceki son aşama olan 30 bin kişilik Faz-3 denemeleri temmuz ayında başlayan ‘BNT162’ adlı Covid-19 aşısı için ülke bazlı yürütülen klinik deney çalışmalarında Türkiye de yer alıyor. ‘Denek aşıları’, eylül-ekim arasında Türkiye’de 700 gönüllüde test edilecek.

Savaş çıkar mı?

ABD ve Almanya gibi güçlü ülkelerin baskısıyla bile olsa tarafların bu ‘katı’ ve ‘maksimalist’ denebilecek pozisyonları nedeniyle müzakere masasına ‘geri adım atmamak üzere’ oturması durumunda da belli ki yine bir sonuca varılamayacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...