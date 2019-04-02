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Yaramazlara biraz batar!

Kartal’da çöken binaya ilişkin iddianame hazırlandı

İstanbul’un Kartal ilçesinde şubat ayında çöken binaya ilişkin soruşturma sonucunda üç kişiye 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: Reuters

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’ta yer alan Yeşilyurt Apartmanı’nın 6 Şubat tarihinde çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralı kurtarılmıştı.

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre Anadolu başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, proje sorumlusu Suzan Çayır, teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsatının ‘mesuliyet alan’ bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran’ın ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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