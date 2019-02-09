Kartal’da çöken binada ölü sayısı 21’e çıktı

İstanbul Kartal’da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir. AFAD’ın yönlendirmesiyle itfiye, UMKE, 112 sağlık ve sivil toplum örgütleriyle çalışmalar aynı şekilde devam etmektedir.” demişti.
Soylu bugün, enkazda 35 kişi olduğunu, 14 yaralı 21 de cansız beden çıkarıldığını açıkladı.
İstanbul Kartal’da iki gün önce bir katında tekstil atölyesi bulunan sekiz katlı mesken bina çökmüştü.
Binada 24 daire olduğu, altında da 15-20 kişinin çalıştığı tahmin edilen bir tekstil atölyesinin bulunduğunu belirtilmişti.
Son olarak, enkazdan 16 yaşındaki bir genç 45 saat sonra sağ çıkarılmıştı.