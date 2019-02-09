Kartal’da çöken binada ölü sayısı 21’e çıktı

[email protected] Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş! Diken bu hafta üç kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar. İyilik Şebnem İşigüzel’in yeni romanı ‘İyilik’, […]