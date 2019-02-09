Kartal’da çöken binada ölü sayısı 18’e çıktı

İstanbul Kartal’da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal’da çöken binada can kaybının 17’ye yükseldiğini açıkladı.

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DHA’nın haberine göre, Kartal’daki çöken binanın enkaz çalışmaları sırasında gece 05.30 saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 17’den 18’e yükseldi. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla morga kaldırıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir. AFAD’ın yönlendirmesiyle itfiye, UMKE, 112 sağlık ve sivil toplum örgütleriyle çalışmalar aynı şekilde devam etmektedir.” demişti.

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En son Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre yedisi yoğun bakımda 13 kişi de yaralı.

İstanbul Kartal’da iki gün önce bir katında tekstil atölyesi bulunan sekiz katlı mesken bina çökmüştü.

Binada 24 daire olduğu, altında da 15-20 kişinin çalıştığı tahmin edilen bir tekstil atölyesinin bulunduğunu belirtilmişti.

Son olarak, enkazdan 16 yaşındaki bir genç 45 saat sonra sağ çıkarılmıştı.