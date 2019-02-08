Kartal’da çöken binada ölü sayısı 14’e çıktı

İstanbul Kartal’da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e çıktı.

Fotoğraf: Reuters

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu anda 47’nci saatteyiz. Çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir. AFAD’ın yönlendirmesiyle itfiye, UMKE, 112 sağlık ve sivil toplum örgütleriyle çalışmalar aynı şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar 14 kişiyi kaybettik, 14 vatandaşımızı da sağ çıkarabildik” dedi.

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İstanbul Kartal’da iki gün önce bir katında tekstil atölyesi bulunan sekiz katlı mesken bina çökmüştü.

Binada 24 daire olduğu, altında da 15-20 kişinin çalıştığı tahmin edilen bir tekstil atölyesinin bulunduğunu belirtilmişti.

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Son olarak, enkazdan 16 yaşındaki bir genç 45 saat sonra sağ çıkarılmıştı.