Kartal’da çöken binada ölü sayısı 10’a çıktı

İstanbul’un Kartal ilçesinde dün saat 16.00’da çöken sekiz katlı binanın enkazında yedi cansız bedene ulaşıldı. Toplam ölü sayısı 10’a ulaştı.

Fotoğraf: DHA

Üçü yoğun bakımda olmak üzere 13 yaralı bulunuyor.

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Enkazdan son olarak Havva Tekgöz adlı beş yaşındaki çocuk 19 saat sonra sağ çıkarılmıştı.

Havva’nın kurtarılmasından sonra enkazdan sesler geldiğini tespit eden ekipler, yeni bir ‘kurtuluş‘ umuduyla çalışmaları hızlandırmıştı.



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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 17.35’te yaptığı açıklamada ölü sayısının altıya yükseldiğini, 13 de yaralı bulunduğunu açıkladı.

Yerlikaya şöyle konuştu: “Üçü yoğun bakımda. İkisinin durumu daha iyiye doğru gidiyor. Diğer hastalarımızın genel durumları iyi, moralleri iyi. Adli takip de başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da bir soruşturma başlattı. Bu ada içerisindeki tüm yapılar teknik açıdan incelenecek.”