İstanbul’un Kartal ilçesinde çöken sekiz katlı binanın üç katının kaçak eklendiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Binada kurtarma ve arama çalışmaları devam ederken bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu bilgileri verdi: “Buranın 1992 yılında beş katlı ruhsat olduğunu, daha sonra üç kat kaçak yapıldığını ve iskansız olduğunu söylediler. Üzücü olan bu. İtfaiye dairesi bütün mühendisler burada. Olay çok sıcak odaklandığımız bir konu şu an can. Onları bir an önce oradan almamız lazım.”