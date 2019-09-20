21 kişi ölmüştü: Kartal’da çöken bina davasında tutuklu sanık kalmadı

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin davada son tutuklu sanık da serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: Reuters

DHA’nın haberine göre Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın ikinci celsesine, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ile tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ve taraf avukatları katıldı.

Reklam

Mağdur-müştekilerin de hazır bulunduğu duruşmaya hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır ise gitmedi. Mahkeme tutuklu sanık mimar Uğur Mısırlıoğlu’nun tahliyesine karar verdi.

Biri tutuklu üç sanığın, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklu sanık kalmamış oldu.

Sadece üç sanığın yargılandığı davaya konu olan başka bir soruşturmada 16 belediye çalışanı ‘şüpheli’ olarak tespit edilmişti. Kusuru bulunan belediye görevlileri hakkında eylül ayı başında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında soruşturma izni verilmişti.