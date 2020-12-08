Kartal’da çöken bina: Belediye yetkililerine 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

İstanbul’un Kartal ilçesinde yıkılması sonucu 21 kişinin can verdiği apartmana ilişkin soruşturmada bir dava daha açıldı. Bu kez, 31 belediye görevlisine 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fotoğraf: Reuters

Kartal’da 6 Şubat 2019’da Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ilk davada üç kişi tutuksuz yargılanıyor.

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Anadolu başsavcılığının bir diğer soruşturması da tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İlk davanın açıldığı mahkeme, Kartal Belediyesi’nde çalışan 31 kişiye ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendiği iddianameyi de kabul etti.

Önceki çalışanlar da dahil

Kusur tespitine ilişkin bilirkişi raporu alınan iddianamede, binanın yapı ruhsatının düzenlendiği 20 Ekim 1992’den 6 Şubat 2019’a kadar Kartal Belediyesi İmar-Şehircilik Müdürlüğü’nde görevli müdür, mıntıka mühendisi ve şefi olarak görev alan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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‘Dayanıksız beton nedeniyle yıkıldı’

İddianamede, binanın ruhsata aykırı olarak yapılıp tamamlandığı, binaya toplam yedi kat olarak ruhsat verilmesine rağmen kaçak olarak iki kat daha çıkıldığı, binanın ruhsat ölçülerinden en ve boy olarak daha büyük inşa edildiği, betonun istenilen basınç dayanımında olmadığı, tüm bu nedenlerden binanın yıkıldığı anlatıldı.

İskan olmadan abonelik yapılmış

İddianamede, yapı izni verildiği ancak kullanım izni, yani iskanın verilmediği, kullanım izni olmamasına rağmen 29 Mayıs 1995’te elektrik aboneliği, 13 Haziran 1996’da de su aboneliği verildiği, kullanım izni verilmeyen binalara aboneliklerin verilemeyeceği ifade edildi.

Yapılırken de denetlenmedi

Kartal Belediyesi tarafından binanın müteahhidi Hikmet Yeşilyurt adına 2001’de ‘hasar tespit‘ konulu yazı gönderildiği belirtilen iddianamede, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra yapılan gözlemlerde hasar tespit edilmediği ancak binanın zemin yapısının zayıf olduğu kaydedildi.

İddianamede, belediye tarafından binanın kaçak katlarına ilişkin bir işlem yapılmadığı, belediye ekipleri tarafından hiçbir şekilde denetlenmediği, inşaat aşamasında kontrol ve denetleme görevini yerine getirmediği, görevlerini layıkıyla yapmaları halinde ruhsata aykırı olarak yapılan binanın mühürlenmesi, ruhsata aykırı yapılan kat ve eklentilerinin ortadan kaldırılması gerektiği belirtildi.

Görevini yerine getirmeyen sorumlu

İddianamede, kontrol ve denetleme görevini yerine getirmeyen şüphelilerin, eylemleriyle birçok vatandaşın ölmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan yıkım olayı arasında illiyet bağının olduğu ifade edildi.