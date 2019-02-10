Kartal’da çöken apartmanın çevresinde sekiz bina yıkılacak

İstanbul’un Kartal ilçesinde çarşamba günü çökmesi sonucu 21 kişinin öldüğü sekiz katlı bina çevresindeki sekiz apartmanın riskli olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi.

Fotoğraflar: Reuters

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkıma çöken Yeşilyurt Apartmanı’nın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı’ndan bugün başlanacağını açıkladı.

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Murat Kurum süreçle ilgili şunları söyledi: “Bu dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde yapıp, güvenilir evleri hızlı bir şekilde teslim edeceğiz. Hem Yunus Apartmanı hem de diğer apartmanlardaki sakinlerle toplantımızı yaptık. Başka anaların ağlamaması için hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Riskli tespiti yaptığımız her binayı yıkılması gerekiyorsa yıkacağız, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendireceğiz. Vatandaşlarımıza burdan sesleniyorum, riskli binalarınızı bildiriniz.

Yunus Apartmanı’ndaki vatandaşlarımız evlerindeki özel eşyalarını alması için müsaade ediyoruz. Bugün yıkımı gerçekleştireceğiz. Yıkım için gerekli araçlar da burada. 1-2 saat içerisinde yıkıma başlayacağız.”

