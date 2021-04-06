Kartal’da avukatlık bürosunda silahlı saldırı: Üç ölü

İstanbul’un Kartal ilçesinde bir avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda üç kişi öldü.

Fotoğraf: DHA

Olay bugün saat 15:30 sıralarında Cevizlik Mahallesi’ndeki bir avukatlık bürosunda meydana geldi.

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DHA’nın haberine göre Yalova’da bir mahallenin muhtarı olduğu belirtilen Ahmet Salih B., miras davası için dayısının çocuklarıyla avukatlık bürosunda buluştu.

Tartışma çıkması üzerine muhtar Ahmet Salih B., silahıyla akrabalarının üzerine ateş açtı. Haluk Onat, Kebire Esra Ay ve Ayşe Ece Ay hayatını kaybetti. Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat da yaralandı.

Adliyenin yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan Ahmet Salih B. olay yerinden kaçtı.