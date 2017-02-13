Kartal metrosunda intihar girişimi: Hastaneye kaldırılan yurttaşın durumu ağır

Kartal metro istasyonunda yürüme engelli 36 yaşındaki U.Ö., durağa yanaşan trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan U.Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA’nın haberine göre, ağır yaralı olarak kurtarılan ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan U.Ö., bir yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yürüme yetisini kaybetti.

Ankara’da ailesiyle yaşayan U.Ö.’nün iki hafta önce gezmek için Kartal’da oturan halasının yanına geldiği, bugün öğle saatlerinde halasının evinden habersiz dışarı çıktığı belirtildi.

U.Ö.’nün olay yerinde kalan kırılmış haldeki tekerlekli sandalyesi ve tek ayakkabısı, görevliler tarafından istasyonun deposuna götürüldü.

Tavşantepe hattının kapatılmasıyla bir süre aksayan metro seferleri, incelemenin ardından normale döndü.