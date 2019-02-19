Kartal faciası sonrası 2 bin 87 ‘çürük bina’ ihbarı

İstanbul’un Kartal ilçesinde 6 Şubat’ta çöken binada 21 kişinin ölmesinin ardından vatandaşlardan binalarının çürük olduğu yönünde ihbar yağdığı ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Reuters

AA’nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘ALO 181 Çağrı Merkezi‘ne Yeşilyurt Apartmanı faciası öncesindeki hafta ve olay günü Türkiye genelinden 93 ‘riskli yapı’ ihbarı yapılmıştı. Bunların 40’ı İstanbul’dan (olay günü dahil), üçü Kartal’dandı.

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Olayın yaşandığı günden 17 Şubat’a kadar ise ihbar sayısı 2 bin 87’ye yükseldi. İhbarların 1486’sı İstanbul, 473’ü Kartal’dan.