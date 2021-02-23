Kartal Belediyesi’ne grev kararı asıldı

Genel İş Sendikası ile İstanbul’un Kartal ilçesinin belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Fotoğraf: AA

Kararla ilgili basın açıklaması yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, yaklaşık 7.5 aydır CHP’li Kartal Belediyesi’yle toplu iş sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek pandemi nedeniyle bu sürecin üç ay uzatıldığını söyledi.

Reklam

Arıkan, 81 maddelik sözleşme taslağında şu ana kadar 45 maddenin geçtiğini ifade ederek şunları söyledi: “Yarın tekrar oturacağız, görüşeceğiz. Belediye yetkilileriyle altı iş günü içinde toplu sözleşme imzalanmazsa 4 Mart’ta greve çıkacağız.”

‘Sözleşmenin 4 Mart’tan önce imzalanmasını umduklarını’ belirten Arıkan, “İnşallah masada biter ve iş barışı bozulmaz aksi takdirde greve gideceğiz” dedi.

Belediye önünde toplanan grup, açıklamanın ardından dağıldı.