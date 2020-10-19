Kartal Belediyesi’nde grev kararı: İşçiler, enflasyonun altında kalmayacak zam istiyor

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası üyeleri, CHP’li Kartal Belediyesi’nde grev kararı aldı.

Fotoğraf: DHA

İşçiler bugün belediye binası önünde bir araya geldi.

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Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, dertlerinin ürettikleri hizmetin karşılığını almak olduğunu söyledi.

“Enflasyonun altında kalmayacak zam oranı istiyoruz” diyen şube başkanı, sözleşmenin sadece Kartal’daki 83 kadrolu işçiyi ilgilendirmediğini dile getirdi.

Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu şube olarak Kartal, Kadıköy ve Ataşehir’de üç belediyede toplam kadrolu şirket personeli 7 bin 500 tane işçi arkadaşı ilgilendiren sözleşme süreçlerini yönetiyoruz. Uzlaşı ve diyaloğa her zaman varız. Ya da bu işin sonu yasal hakkımız olan grevdir. Yasal süreç istediğimiz gibi sonuçlanmazsa greve çıkmak bizim en doğal hakkımız. Buradan belediye başkanımız Gökhan Yüksel’e, belediye yönetimine ve bürokrasisine sesleniyoruz.”

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Arıkan, açıklamanın ardından grev kararını belediye binasına astı. Grev kararının asılmasının ardından grup dağıldı.