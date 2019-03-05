Kartal, Ataşehir, Sancaktepe… HDP, İstanbul’un 11 ilçesinde seçime katılmayacak

HDP, İstanbul’un 11 ilçesinde seçime katılmayacağını açıkladı.
Gazete Duvar’ın haberine göre, HDP İstanbul’un 13 ilçesinde belediye eş başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylarıyla seçime gireceklerini duyururken, 15 ilçedeyse sadece belediye meclis üyesi adaylarıyla seçime katılacak.
HDP’nin seçime katılmayacağı ilçeler şöyle: Adalar, Bakırköy, Şişli, Çatalca, Maltepe, Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Sancaktepe, Kartal.
Söz konusu ilçelerde HDP’nin ‘yokluğu’ özellikle Sancaktepe, Kartal ve Ataşehir’de belirleyici olabilir zira 2014’teki yerel seçimlerde Sancaktepe’deki oyların yüzde 49,1’ini AKP, yüzde 34,8’ini CHP, yüzde 7,3’ünü HDP, yüzde 5,5’ini MHP, yüzde 2’siniyse Saadet Partisi almıştı.
Kartal’daysa oyların yüzde 44,87’sini CHP, 42,81’ini AKP, 6,02’sini MHP, 2,9’unu HDP, 1,67’sini Saadet Partisi elde etmişti.
Ataşehir’deyse oyların yüzde 49,76’sını CHP, 41,78’sini AKP, 3,77’sini MHP, 2,59’unu HDP almıştı.
HDP’nin sadece belediye meclis adayı göstereceği ilçelerse şöyle: Şile, Tuzla, Üsküdar, Pendik, Beyoğlu, Eyüp, Sarıyer, Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri.
HDP’nin belediye eş başkan ve meclis üyesi adaylarıyla seçime katılacağı ilçelerse şöyle: Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli, Ümraniye, Bayrampaşa, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Güngören.