Kartal adliyesinde katibe ‘corona’ teşhisi: Dört mahkeme ‘kapatıldı’

Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin zabıt katibinde yeni tip corona virüsü tespit edildi. Bunun üzerine dört mahkemenin personeline idari izin verildi.
DHA’nın haberine göre mahkemenin zabıt katibi U.E.’ye virüsü, hemşire eşi bulaştırdı.
Aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8’inci ağır ceza mahkemelerinin tüm personelinin, Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından idari izinli sayılmalarına karar verildi.
Önceki gün İstanbul Adalet Sarayı’nda hakim B.L’nin eşinin corona virüs testi pozitif çıkınca ilgili mahkeme personeli karantinaya alınmıştı.