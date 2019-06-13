Kart alışverişinde taksit sayısı artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı alışverişinde taksit sınırlamasını esnetti. Taksit sayısı mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya, elektronik eşya alımlarında 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

BDDK açıklamasına göre diğer ürünlerin taksit sınırlamasında yapılan yeni düzenlemeler şöyle:

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“Taksit vadesi fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası’na kadar olan televizyon alımlarında 9 aydan 12 aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 9 aydan 12 aya, vergi ödemelerinde 9 aydan 12 aya, elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 18 aya çıkarıldı. Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırı da 12 aydan 18 aya yükseldi”