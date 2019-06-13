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Yaramazlara biraz batar!

Kart alışverişinde taksit sayısı artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı alışverişinde taksit sınırlamasını esnetti. Taksit sayısı mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya, elektronik eşya alımlarında 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

BDDK açıklamasına göre diğer ürünlerin taksit sınırlamasında yapılan yeni düzenlemeler şöyle:

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“Taksit vadesi fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası’na kadar olan televizyon alımlarında 9 aydan 12 aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 9 aydan 12 aya, vergi ödemelerinde 9 aydan 12 aya, elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 18 aya çıkarıldı. Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırı da 12 aydan 18 aya yükseldi”

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