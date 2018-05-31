Kars’ta sahurda yediği tavuktan zehirlenen iki işçi hayatını kaybetti

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki baraj inşaatında çalışan işçiler sahurda yedikleri tavuktan zehirlendi. İki işçi hayatını kaybetti, 200’e yakın işçi Kars ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.

İHA’nın haberine göre, Sarıkamış ilçesindeki baraj şantiyesinde çalışan işçiler yedikleri tavuğun ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Reklam

Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bir işçiyle, şantiyede odasında bulunan bir işçi hayatını kaybetti. İki işçinin hayatını kaybettiği gıda zehirlenmesiyle ilgili tahkikat başlatılırken zehirlenen 200’e yakın işçi de Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi görüp taburcu olan işçiler, “Birkaç gündür bu zehirlenme hadisesi baş gösterdi. Önceki gün iftarda, daha sonra sahurda yediğimiz tavuktan zehirlendiğimiz anlaşıldı” dedi.