Kars’ta kaybolan Nurcan’dan acı haber: Cansız bedeni derede bulundu

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyünde geçen pazar kaybolan üç yaşındaki Nurcan Sade’den acı haber geldi. Minik Nurcan’ın cansız bedeni dereden çıkarıldı.

Fotoğraflar: DHA

Yadigar ve Hayrettin Sade’nin sekiz çocuğundan yedincisi olan, geçen pazar arkadaşlarıyla evlerinin önünde oynarken kaybolan minik kızı arayan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi dereyi bir kez daha taradı. Nurcan’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının üçüncü gününde eteğinin bulunduğu noktaya yakın bir yerde bulundu.

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Sudan çıkarıldığında üzerinde sadece tişörtü olan küçük kızın babası Hayrettin Sade’nin de olay yerinde olduğu açıklandı. İnceleme için cumhuriyet savcısının olay yerine gelmesinin beklendiği belirtildi.

Nurcan Sade’yi arama çalışmalarına JAK ekibinin yanı sıra Artvin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular ile iz takip köpeği Atak katıldı.

İnceleme için cumhuriyet savcısının olay yerine gelmesinin beklendikleri bildirildi.