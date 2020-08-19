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Yaramazlara biraz batar!

Kars’ta, iki gündür haber alınmayan anne ve oğlu aranıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki gündür haber alınamayan anne ve oğlu için arama çalışması başlatıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Eşmeçayır köyünde ikamet eden ancak iki gündür evinde bulunmayan anne Özlem T. ve 14 yaşındaki oğlu İrfan T.’ye ulaşamayan akrabaları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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Sabah saatlerinde köye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çevrede arama yapıyor.

Köydeki bazı kişilerin ifadesine başvuran jandarmanın çalışmalarına arama kurtarma köpeği Şov da katılıyor.

Özlem T.’nin ağabeyi Hacı Ç, kardeşinin eşi vefat ettiğini belirterek, “Kardeşim ve yeğenimin durumundan endişe duyuyoruz, kendi isteğiyle evden ayrıldı ise bile bize haber vermesini istiyoruz” dedi.

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