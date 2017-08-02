Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Kars’ta ‘Hero’ tişörtü giyen Azeri sınır dışı edildi

Share7
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 8

 

‘Hero’ gözaltılarının son durağı Kars oldu.

Fotoğraf: DHA

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

Reklam

Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen en az 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Son olarak Kars’ta ‘Hero’ tişörtü giyen Azerbaycanlı N.Ş. gözaltına alındı.

Getirildiği emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan N.Ş., daha sonra sınır dışı edildi.

Darbe sanığına ‘Hero’ tişörtünü kardeşi göndermiş

Bu sefer Trabzon: ‘Hero’ tişörtü giyen bir kişi gözaltına alındı

Adana’da ‘Hero’dan üç gözaltı

Eskişehir’de ‘Hero’ yazılı tişört giyen bir kişi ihbar üzerine gözaltına alındı

Bu kez Çanakkale: ‘Hero’ tişörtü giyen kişi gözaltında

Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen çift gözaltında: Yasak olduğunu bilmiyorduk

Ankara Üniversitesi’nde ‘Hero’ tişörtüyle sınava giren öğrenci: Cezaevini merak ettim

Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen garson ‘örgüt propagandası’ndan tutuklandı

Bu kez Sakarya: ‘Hero’ tişörtü giyen iki işçi gözaltına alındı

Sabah gazetesiyle etimoloji: ‘Hero’nun anlamı ‘Hoca Efendi Razı Olsun’muş

Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giyen garson gözaltına alındı

Bir günde dört kişiye ‘Hero’ gözaltısı

‘Hero’ yazılı tişörtle duruşmaya gelen sanık yakını tutuklandı

Yeniden gündem: ‘Hero’ tişörtüyle duruşma girmek isteyen sanık yakını gözaltında

CHP’den ‘Hero’ya karşı tek tip kıyafete itiraz: Çağdışı yöntemleri kabul etmeyiz

Emniyet ‘Yasak’ dedi: Bilecik’te ‘Hero’ yazılı tişört giyen üniversite öğrencisine gözaltı

15 Temmuz anması | Erdoğan: FETÖ’cüler mahkemeye tek tip elbiseyle çıksın

Yeniden gündem: ‘Hero’ tişörtüyle duruşma girmek isteyen sanık yakını gözaltında

Davaya ‘kahraman’ yazılı tişörtle gelen sanığa ‘hain’ yanıtı: Temsilen idam edildi

Bakanlıktan ‘Hero’ genelgesi: ‘Mesaj içeren’ giysiler cezaevlerinden toplatılacak

Erdoğan’a suikast davası sanığı: ‘Hero’ tişörtünü bana cezaevi verdi

‘Erdoğan’a suikast’ davası: ‘Hero’ yazılı tişörtlü sanık, darağacı, urgan…


Share7
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 8

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...