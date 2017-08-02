Kars’ta ‘Hero’ tişörtü giyen Azeri sınır dışı edildi

‘Hero’ gözaltılarının son durağı Kars oldu.
Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.
Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen en az 30 kişi gözaltına alınmıştı.
Son olarak Kars’ta ‘Hero’ tişörtü giyen Azerbaycanlı N.Ş. gözaltına alındı.
Getirildiği emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan N.Ş., daha sonra sınır dışı edildi.