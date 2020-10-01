Kars’ta HDP’li belediye yöneticileri dahil 19 kişiye gözaltı

Kars merkezli operasyonda, HDP’li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Son olarak, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, altı yıl önceki Kobani eylemleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı.

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Kars başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kars belediye başkan yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP’li belediye meclis üyeleri, HDP il genel meclis üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin ikametinde, belediye başkanlığı binası ile HDP İl binasında arama yapıldı.

Gözaltına alınan kişilerin, 2014-2015’te, Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesi kırsal alanında kurulan ‘barış çadırı’nda yer aldıkları, söz konusu bölgedeki örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme temin ettikleri ve ‘şehitlik’ için düzenlenen açılışa katıldıkları belirlendi.

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19 kişinin PKK’nın Avrupa yapılanması KCDK-E’ye bağlı şekilde Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten illegal dernek adına toplanan paraları örgütle irtibatlı kişilere dağıttıkları, PKK’nın kadın yapılanması toplantılarına katıldıkları ve burada aldıkları örgütsel talimatları uyguladıkları, PKK/KCK güdümünde yayın yapan haber sitelerine konuşarak örgüt propagandası yaptıkları iddia edildi.

Gözaltı gerekçeleri arasında, ‘ölen veya tutuklanan örgüt mensuplarının aile üyelerini işe almak, terör örgütünün şehir yapılanması içinde faaliyet yürütmek, ihalelere girecek kişileri örgüt talimatıyla tehdit etmek ve engellemek, PKK/KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak kabul edilen KCK sözleşmesi kapsamında ilçe, köy ve mahalle komisyonları yapılanmalarında faaliyet yürütmek’ de bulunuyor.