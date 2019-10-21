Kars’ta askeri araca saldırı: Beş asker ile üç korucu yaralı

Kars’ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu beş asker ile üç güvenlik korucusu yaralandı.

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Bugün 20.30 sıralarında Kağızman’a bağlı Akçay ve Sesveren köyleri arasında askeri aracın geçişi sırasında PKK’lılar tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada beş asker ve üç güvenlik korucusu yaralandı. Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.