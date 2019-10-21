Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kars’ta askeri araca saldırı: Beş asker ile üç korucu yaralı

Kars’ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu beş asker ile üç güvenlik korucusu yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Bugün 20.30 sıralarında Kağızman’a bağlı Akçay ve Sesveren köyleri arasında askeri aracın geçişi sırasında PKK’lılar tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada beş asker ve üç güvenlik korucusu yaralandı. Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. 

Reklam

SON HABERLER

HDP’li dört belediye eş başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yerine kayyım atanan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz ve Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz

İzmir’de 378 göçmen yakalandı

İzmir’in Menderes, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 378 göçmen yakalandı.

Emine Bulut’un katiline müebbet hapis

Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u, 10 yaşındaki kızı F.B.V’nin gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’ın yargılanmasında karar açıklandı. Varan müebbet hapse çarptırıldı.

40 milyar lira hedeflenen ‘imar barışı’nda gelir 23 milyar lirada kaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘imar barışı’ kapsamında 3 milyon 599 bin 867 adet ‘yapı kayıt belgesi’ başvurusu yapıldığını ve toplamda 23 milyar 523 milyon 609 bin 133 lira ödeme alındığını açıkladı. Başvurular 8 Haziran 2018’de başlamış, 31 Ekim 2018’de sonlandırılması planlanan uygulama cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2018’e kadar uzatılmıştı. Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...