Kars’ta 34 bin Hint keneviri bulundu

Kars’taki operasyonda 34 bin 600 kök Hint keneviri bulundu.
AA’nın haberine göre ekipler, tespit ettikleri kırsal arazide uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda bulunan kenevirler imha edilirken, bölgede daha geniş çaplı arama başlatıldı.
Yaramazlara biraz batar!
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, bugün yapılan oturumla, ‘İstanbul’da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı verilmesi’ maddesini oybirliğiyle onayladı. Böylece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önemli seçim vaatlerinden birisi daha hayata geçmiş olacak.
MURAT SEVİNÇ Döverek öldürmüşler… Döverek. On yedi yaşında bir çocuğu döverek öldürmüşler. Daha önce yaptıkları gibi. Başka çocuklara, başkalarının evlatlarına yaptıkları gibi. Bazı yandaş gazeteler, ‘tartışma esnasında’ ifadesiyle vermiş haberi. Böyledir buralarda işte, tartışırken ölüverir insanlar. Münferittir onların ölümü ve birileri, ‘tartışırken’ sözcüğünü yazabilir, daha önce yazıldığı gibi. On yedi yaşında bir insanı, bir genci, […]
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