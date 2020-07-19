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Yaramazlara biraz batar!

Kars’ta 34 bin Hint keneviri bulundu

Kars’taki operasyonda 34 bin 600 kök Hint keneviri bulundu.

Fotoğraflar: Reuters

AA’nın haberine göre ekipler, tespit ettikleri kırsal arazide uyuşturucu operasyonu düzenledi.

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Operasyonda bulunan kenevirler imha edilirken, bölgede daha geniş çaplı arama başlatıldı.

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