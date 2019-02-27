Karşıyaka’da belediye işçilerinden maaş eylemi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde belediye işçileri maaşlarını zamanında alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Fotoğraflar: DHA

CHP’li belediyeye bağlı Kent A.Ş.’de çalışan yaklaşık 200 işçi, bugün belediye binası önünde bir araya geldi.

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İki yıldır zamanında maaş alamadıkları, bir yıldır da ikramiyelerinin önemediğini belirten işçiler ‘Direne direne kazanacağız’ ve ‘Kent A.Ş. işçisi köle değildir’ sloganlarını attı.

Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, belediyeyle defalarca görüştüklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

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Sendika yöneticisi şu ifadeleri kullandı: “Biliyoruz ki bazı çevreler basın açıklamasını seçim arifesinde yapıyoruz diye bizleri suçlayacaktır. Halbuki suçlu bellidir. Üreten emekçiler değil, alın terin soğumadan hakkını zamanında ödemeyenler asıl suçludur.”

Kara, alacaklarının hemen ödenmesini istedi.