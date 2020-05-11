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Yaramazlara biraz batar!

Karşıyaka hakimine, Grup Yorum üyesi Gökçek’le ilgili paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma açıldı

İzmir’de, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında, ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Soruşturmaya, Pehlivan’ın, İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘DHKP-C terör örgütü yöneticiliği’ suçundan yargılanan, ölüm orucunu 323’üncü gününde sonlandırmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterildi. 

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‘Vatan sevgisi kimsenin tekelinde değil’

Paylaşımları üzerine İzmir cumhuriyet başsavcılığınca Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Pehlivan, tepkisini yine sosyal medya hesabından dile getirdi: “Bir anne, bir kadın dahası bir insan olarak ölümlerden duyduğum üzüntü nedeniyle beni terör sevici yapmak isteyenleri kendi vicdanlarına, Allaha havale ediyorum. Ölüler kendini savunamaz. Vatan ve millet sevgisi kimsenin tekelinde değildir.”

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu 323’üncü gününde sonlandırdı

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