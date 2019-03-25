Karşınızda ‘Harry Potter’ rekortmeni: Koleksiyonunda 3 bin 686 ürün var

‘Harry Potter’ film serisi için üretilen 3 bin 686 eşyayı koleksiyonunda barındıran Britanyalı Victoria Maclean Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

Fotoğraf: BBC

BBC’deki habere göre koleksiyonda yüzlerce DVD, kitap, oyuncak, çanta, aksesuar, anahtarlık, mücevher bulunan 38 yaşındaki Maclean, “Rekortmen olduğumu duyunca sevinçten çığlık attım” dedi.

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Yazar J.K. Rowling’in kitaplarından uyarlanan, büyücülük ve cadılık eğitimi veren okul Hogwarts’ta yaşananları konu alan seriye ait binlerce ürün toplayan koleksiyoner, Guinness yetkililerinden sertifikasını aldı.

Maclean, doğup büyüdüğü Galler’deki bir rugbi kulübünde koleksiyonunu sergilediğini belirterek, “Serinin ilk kitabını 2001’de hamileyken okudum ve Harry Potter tutkum başladı. O günden sonra ürün toplamaya başladım” dedi.

Fotoğraf:BBC

‘Harry Potter’ etiketli olup olmadığını anlamak için ürünleri inceleyen Guinness yetkilileri, MacLean’in koleksiyonunun 100 bin sterlin (yaklaşık 750 bin lira) değerinde olduğunu söyledi.

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Geçmişte bu alandaki rekor 3 bin 97 ürüne sahip olan Meksikalı Asher Silva Vargas’a aitti. Guinness, bu kategoriyi ‘dünya büyücülük koleksiyonu’ olarak adlandırıyor.



