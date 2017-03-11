‘Karşılıksız kalmaz’ diyen Çavuşoğlu tarihe baktı: Yeni lale göndeririz, adam olurlar

Rotterdam’a gideceğini duyurmasının ardından uçuş izni iptal edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapılanın ‘karşılıksız kalmayacağını’ belirterek, “Faydası olacaksa yeni lale göndeririz, adam olurlar” dedi.

Çavuşoğlu, bu sabah katıldığı canlı yayında Hollanda’ya gideceğini yinelemiş, iniş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk değerlendirmesinde ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Hollanda başbakanı Erdoğan’a, “Çizgiyi aştı” demişti.

‘Benim gelmem garanti vermene bağlı değil’

Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada kararın ‘kabul edilemez’ olduğunu söyleyen Çavuşoılu, Hollanda’nın referandumda ‘taraf tuttuğunu’ savundu.

Yurt dışında düzenlenen etkinliklerde yurttaşlara olumlu mesaj verildiğini söyleyen Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmeyi aktardı.

Bakan şöyle konuştu: “Açıkça söyledim. ‘Seçim öncesi gelmem sizi Wilders karşısında zorda bırakacaksa anlayış gösteririm, seçimden sonra gelirim’ dedim. Dostane bir yaklaşım içerisinde. ‘Seçim sonrasında da garanti veremem’ dedi. Bu hoş bir şey değil. Benim oraya gelip gelmemem senin garanti vermene bağlı değil. ‘Başbakanınla görüş, bana neticeyi bildir’ dedim. Telefon beklerken Hollanda başbakanından açıklama geldi. ‘Türkiye’den Dışişleri Bakanı müzeleri ve laleleri görmeye gelebilir’ demiş. Kendisi açısından utanç verici bir şey. O laleler Osmanlı zamanında gitti oraya. Faydası olacaksa yeni lale göndeririz, adam olurlar.”

Hollanda Başbakanı Mark Rutte dün yaptığı açıklamada, “Mesele (Çavuşoğlu’nun) Hollanda’ya gelmesi değil. Maurithuis Müzesi’ni ya da bu mevsimde açtıysa laleleri görmeye gelebilir. Ama (siyasi) toplantılar yapmasını istemiyoruz” demişti.

‘Bu insanlar senin esirin değil’

Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders’ın karara sevindiğini söyleyen Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Wilders’ın İngiltere’ye müsade edilmemesinden dolayı Hollanda’nın tepkisini hatırlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nı neden engelliyorsunuz? Biz vatandaşlarımızı esir diye göndermedik. Bu ülkelerin ekonomisine katkı sağlamak için gittiler. Eskiden işçiydi şimdi sanatçı, sporcu her dalda o ülkelere katkı sağlıyorlar. Bu insanlar senin esirin değil.”

‘Liste istediler’

Kendisine uçuş izni vermeyen Hollanda’ya “Yaptığı karşılıksız kalmaz” diyerek seslenen dışişleri bakanı sözlerini şöyle bitirdi: “Neyin güvenlik eksiği. Dünden beri tehdit ediyorlar. ‘Lahey’de yapın’ dediler, ‘Tamam’ dedik. Bu sefer daha da küstahlaşarak toplantımıza kimlerin katılacağının listesini istediler. Bu faşist bir yönetimde olur. Hollanda’nın faşist uygulamasına karşı taraflı tarafsız herkes, Kılıçdaroğlu ve diğer siyasetçilerin de desteğini gördük. Bu esasen Türkiye Cumhuriyeti dışişleri bakanına yönelik bir harekettir. Türk karşıtlığı, İslam karşıtlığının bir yansımasıdır.”