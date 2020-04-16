‘Karşılık vermedi’ diye kadını vurup boğazını kesen adam gözaltında

Rize’de yaşayan 37 yaşındaki Savaş Dalançıkar, kendisini reddeden 46 yaşındaki Gamze Pala’yı tabanca ve bıçakla öldürdü.

Dalançıkar (Fotoğraf: DHA)

Fındıklı ilçesindeki öğretmenevinde çalışan Dalançıkar, dün akşam saat 22:00 sıralarında, aynı yerde çalışan Pala’ya tabancayla ateş etti.

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Adam, sırtından vurulan kadının boğazını bıçakla kesti, ardından başında beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti. Pala’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Dalançıkar gözaltına alındı.

Aynı zamanda AKP Fındıklı ilçesi seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Pala’nın cesedi otopsi için Rize Adlı Tip Kurumu’na götürüldü.

Sürekli taciz etmiş

DHA’da yer alan habere göre katil, Pala’ya birçok kez arkadaşlık teklif etti. Dalançıkar, tekliflerini reddeden Pala’ya sürekli mesaj attı, aradı ve yolunu kesti.

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İfadesinde anlattı

Pala

Katil, emniyetteki ifadesinde, Pala’nın kendisine karşılık vermediği için cinayeti işlediğini söyledi. Dalançıkar, “Reddedilmeyi kabul edemedim” dedi.

Polis, Dalançıkar’ın sosyal medya hesapları, cep telefonu kayıtları ve WhatsApp yazışmalarını incelemeye aldı.

Bakanlık müdahil olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, cinayete ilişkin, “Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.