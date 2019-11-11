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Yaramazlara biraz batar!

Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı dört yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı dört yaşındaki Mahmut Güler hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kaza öğle saatlerinde Bozova-Hilvan kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen H.İ.’nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Güler’e çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan dört yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan Güler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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