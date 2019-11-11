Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı dört yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı dört yaşındaki Mahmut Güler hayatını kaybetti.
Kaza öğle saatlerinde Bozova-Hilvan kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen H.İ.’nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Güler’e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan dört yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Acil serviste tedavi altına alınan Güler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.