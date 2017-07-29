Karşı hamle: Rüştü Reçber de Fatih Terim’i mahkemeye verdi

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Milli kaleci Rüştü Reçber, Türkiye futbol direktörlüğündeki görevi son bulan Fatih Terim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet’ten İsmail Er’e konuşan Reçber’in avukatı Nail Gönenli, Terim’in Reçber için açtığı dava sonrası kendilerinin de Terim için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

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Gönenli şu bilgileri verdi: “Fatih Terim’in bize 3 kuruşluk dava açmasının ardından bize gönderdiği e-mail içeriği sebebiyle savcılığa suç duyurusu ve manevi tazminat dava açma kararı aldık. İki ayrı dava açtığı manevi tazminat davası dahi hakaret içerikli ve manalı olduğundan tehdit, hakaret, santaj içerikli e-mailinden dolayı savcılık şikayeti ve buna bağlı olarak kişilik haklarımızın ihlal dildiğinden dolayı manevi tazminat davası açtık.”

Ne olmuştu?

Hürriyet’teki köşesinde Terim’in Alaçatı’daki bir restoranda kavgaya karışmasına değinen Reçber, şunları yazmıştı: “Olay nerede, nasıl, ne şekilde olursa olsun, yüzde 100 haklı bile olsanız, yaptığınız çok ama çok yanlış (…) Şimdi hocam… Birileri sizi görevden almadan kendi gururunuzla bırakmanız lazım değil mi? Basın toplantısındaki söylemleriniz hangi noktada olduğunuzu bir kez daha gözler önüne serdi. Mazeretinizin özrü bile kabahatinizden büyük…”

Kendisini istifaya çağıran Reçber’in yazılarını başkasına yazdırdığını öne süren Terim, milli kaleciye üç kuruşluk tazminat davası açmıştı.