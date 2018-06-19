Karnındaki cenin alındı: 14 yaşındaki çocuğa istismara 24 gözaltı

Antalya’da 14 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı hamile kalınca anlaşıldı. Polis, 24 kişiyi gözaltına aldı.

DHA’nın haberine göre Kepez ilçesinde yaşayan polis memuru anne, 14 yaşındaki kızı S.A.’nın karnında şişlik fark edince kızını doktora götürdü.

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Burada çocuğun hamile kaldığı anlaşıldı. Çocuğun karnındaki cenin, doktor kontrolünde alındı. Pedagog eşliğinde başına gelenleri anlatan S.A., ilk kez 11 yaşında istismara uğradığını söyledi.

Çocuk teşhis etti

Polis, S.A.’nın ifadesi doğrultusunda üç yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon yaptı.

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S.A., kendisini istismar edenleri teşhis ederken, anne A.B. de gözaltına alınan 24 şüpheliden şikayetçi oldu. Aralarında polis memurunun da bulunduğu şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.