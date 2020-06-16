‘Karnım ağrıyor’ diyerek hastaneye gitti; 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Tekirdağ’da, ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından 7.5 kilogramlık kitle çıkarıldı.
AA’nın haberine göre Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki A.Ş, karın ağrısı şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Kontrollerde anormal şekilde büyümüş kitle tespit edildi.
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Niyazi Alper Seyhan tarafından yapılan ameliyatta, kadının karnından 35 santimetre boyunda, 7.5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.
Başhekim Aykut Demirkıran, başarılı bir operasyonla kitlenin alındığını, hastanın kendi ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geldiği için taburcu edildiğini söyledi.