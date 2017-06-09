Karnesinde zayıf olan ortaokul öğrencisi intihara kalkıştı

Mersin’de karnesinde zayıf notlar olan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi intihara kalkıştı.

Akdeniz ilçesindeki Cengiz Topel Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Z.S. zayıf notların bulunduğu karnesine baktıktan sonra ailesinin kendisine kızacağından korktuğu için okulun 4’üncü katındaki pencereye çıktı.

Z.S.’nin ailesinden korktuğunu ve atlayacağını söylemesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Polis ve ailesinin bir saatlik ikna çabasının ardından 12 yaşındaki öğrenci sınıfa geri girdi.