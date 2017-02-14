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Yaramazlara biraz batar!

‘Karne hediyesi’: Korumadaki çocuklar tarikata emanet edilip ‘umre’ye götürüldü

 

Devletin koruma evlerinde kalan çocukların tarikatlara teslim edilerek yurt içi ve dışı gezilere götürüldüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Ankara’da bakanlığa aili bakanlığına bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne ait evlerde kalan 22 çocuk, başarıları gerekçe gösterilerek Nakşibendi tarikatının Ankara kolu olarak bilinen Muradiye Kültür Vakfı bütçesiyle umre gezisi için Suudi Arabistan’a götürüldü.

Alile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç, söz konusu çocukları umreye şu sözlerle gönderdi: “Hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilecek olan umre programı öğrencilere karne hediyesi olacaktır. Muradiye Kültür Vakfı yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

Erkoç, çocukların fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesabından da paylaştı.

Müdür, bir haftalık ‘umre’ ziyaretinden dönen çocukları havaalanında karşılayarak fotoğraf çektirdi. Çocukların dönüşünü sosyal medya hesabından duyuran Erkoç, erkek çocukların Kâbe’ye girerken giydirilen ve ‘ihram’ adındaki giysilerle fotoğraflarını yayınladı.

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