Karne günü değil, ‘hafızlık töreni’: 11 yaşındaki çocuğa takke ve cübbe giydirildi

Kayseri’de 5’inci sınıf öğrencisi bir çocuğa karne töreninde cübbe ve takke giydirilerek Kuran okutuldu.
Merkez Melikgazi ilçesi Hisarcık Bahçelievler Mahallesi’de bulunan Medine İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen ‘hafızlık merasim töreni’ne kaymakam, milli eğitim müdürü, veliler ve öğretmenler katıldı.
Törende 11 yaşındaki H.Ö. isimli çocuğa cübbe giydirilip takke takıldı.
Kuran okutulan öğrenci, “Hafızlığı bitirmek için çok çalıştım. Arkadaşlarım gece uyurken ben sabah erken kalkar ders çalışırdım” diye konuştu.