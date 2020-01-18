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Yaramazlara biraz batar!

Karne aldıktan sonra kaybolan çocuklar bulundu: Notları kötü diye korkup kaçmışlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, dün saat 08:30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11), akşam saatlerinde Şanlıurfa kent merkezinde bulundu.

Fotoğraf: DHA

Topçu meydanında Çocuk Şube Kayıp Arama ekipleri tarafından fark edilen Baturalp kardeşler, önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen kardeşlerin karne korkusu yüzünden evden ayrıldıkları, yolda otostop yaparak Şanlıurfa kent merkezine geldikleri öğrenildi.

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Geceyi bir binanın giriş katındaki merdiven arasında yatarak geçirdikleri öğrenilen çocukların çok üzgün oldukları görüldü. Müjdeli haber çocukların Siverek’te yaşayan ailesine haber verilmesi üzerine yakınları Şanlıurfa’ya geldi.

İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra kayboldu

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