Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karnaval mevsimi

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Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki karnaval kapsamında yapılan sokak partisinde renkli görüntüler vardı… (Fotoğraf: Reuters)

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