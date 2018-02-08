Karnaval mevsimi

Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki karnaval kapsamında yapılan sokak partisinde renkli görüntüler vardı… (Fotoğraf: Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki karnaval kapsamında yapılan sokak partisinde renkli görüntüler vardı… (Fotoğraf: Reuters)
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ve şiddete uğradığını iddia eden kadın, sevgili oldukları iddiasını yalanladı.
Avrupa Parlamentosu (AP), OHAL sonrasında haksız tutuklamalar yapıldığını ve ifade özgürlüğünün engellendiğini belirterek Türkiye’yi kınadı.
Hakkari’de zırhlı polis aracının silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden dört kişiyle ilgili davada olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.
Bolu’nun Taşkesti belde belediye başkanı Saim Çevik, yargılandığı taciz davasının ilk duruşmasında tahliye edildi.
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