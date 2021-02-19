Karlov suikastı: Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verildi

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fotoğraf: Reuters

Karlov 19 Aralık 2016’da Ankara’daki bir serginin açılışında öldürülmüştü.

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AA’nın haberine göre Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu Şahin Söğüt ve Vehbi Kürşad Akalın, tutuksuz yargılananlar ile bazı sanık avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme, esasa ilişkin mütalaaya karşı sanık Vehbi Kürşad Akalın ile avukatı Ayten İzmirli’nin savunmalarını dinledi.

Dava 9 Mart’a ertelendi

Duruşmada, diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz’ın tahliyeye ilişkin talepleri alındı.

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Beyanların ardından tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme, davayı 9 Mart’a erteledi.