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Yaramazlara biraz batar!

Karlov iddianamesinde Gülen de şüpheli: ‘Cinayetin arkasında FETÖ var’

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Karlov, 19 Aralık 2016 akşamı Ankara’da bir sergi açılışı sırasında çevik kuvvet polisi  Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Cinayetin ardından çıkan çatışmada da Altıntaş çatışmada öldürülmüştü.

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Cinayetle bağlantılı kişi ya da örgütleri ortaya çıkarmak üzere Altıntaş’ın bilgisayarında yapılan incelemede ilk aşamada kayda değer bir ize rastlanmamış ve mesajların özel bir programla silindiği anlaşılmıştı.

Gülen de şüpheli

AA’nın haberine göre cinayete ilişkin hazırlanan iddianame bugün mahkemeye gönderildi.

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İddianamede, Fethullah Gülen, Şerif Ali Tekelan, Emrullah Uslu ve Altıntaş’ın ‘örgüt abisi’ olarak bahsedilen Şahin Söğüt dahil 28 şüpheli yer aldı.

Şüpheliler ‘anayasal düzeni ihlal’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘terör amaçlı tasarlayarak öldürmek’le suçlandı.

‘İlişkileri bozmak amaçlandı’

İddianamede ‘darbe girişiminin faili, aynı zamanda casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ’nün suikastın arkasında olduğu ifade edildi.

İddianamede, suikastin ‘Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik, provokasyon türünde bir eylem’ olduğu dile getirildi.

‘AKP iftarında öldürecekti’

İddianamede şunlar kaydedildi: “Terörist Mevlüt Mert Altıntaş’ın belirtilen süreçte Başbakanlık rozeti ile ilgili olarak arama yapmış olduğu hususu da nazara alındığında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından terörist Mevlüt Mert Altıntaş’a, Büyükelçi Andrey Karlov’un katılacağı 27 Haziran 2016 tarihindeki AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen 9. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı’nda Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov’a tıpkı 19 Aralık 2016’da gerçekleştirdiği eylem gibi olay yerine koruma polisi kılıfı altında girerek eylem gerçekleştirmesi hususunda talimat verildiği, 27 Haziran 2016 tarihindeki iftar programında Büyükelçiye silahlı saldırıda bulunulmasının planlandığı, ancak Sayın Büyükelçinin yurt dışında bulunması ve belirtilen etkinliğe katılmaması nedeniyle terörist Mevlüt Mert Altıntaş’ın, arkasındaki FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ve bu örgütü kullanan dış güçlerin gerçekleştirmeyi planladıkları saldırıyı gerçekleştiremedikleri kanaatine varılmıştır.

Bu kapsamda FETÖ/PDY terör örgütü ve arkasındaki dış güçlerin 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü öncesinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik silahlı saldırıda bulunmak suretiyle her iki ülke arasındaki ikili ilişkileri kopararak, her iki ülkeyi olası bir sıcak çatışma durumuna getirmeyi, 15 Temmuz 2016 öncesinde ülkemizde suikast gerçekleştirmek suretiyle bir kaos ortamı oluşturmayı planladıkları anlaşılmıştır.”

Ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianame kabul edilirse dava açılacak.

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