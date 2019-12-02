Karlıova’da kardan mahsur kalan 2 bin 500 koyun kurtarıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan 2 bin 500 koyun, ekiplerin iki saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Karlıova’da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Yayladan, Serpmekaya köyüne çobanlar eşliğinde götürülen 2 bin 500 koyun sürüsü, yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. Sürüdeki çobanların, ilçe özel idaresine ihbarda bulunması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Harekete geçen ekiplerin, iki saatlik çalışmasının ardından mahsur kalan koyunlar kurtarılarak, köye ulaşımları sağlandı.