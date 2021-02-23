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Yaramazlara biraz batar!

Karlı yolları aşarak aşı yapmaya gittiler: Araçla ulaşamayınca 2 kilometre yürüdüler

Ordu’da sağlık ekipleri, araçla ilerleyemedikleri için karda 2 kilometre yürüyerek evine gittikleri 85 yaşındaki Naile Altıntaş’a Covid-19 aşısının ikinci dozunu uyguladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ordu Devlet Hastanesi’nin evde sağlık hizmetlerinde görevli ekip, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’nde diyabet ve alzaymır hastası Altıntaş’a aşı yapmak üzere yola çıktı.

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Ancak kar nedeniyle eve araçla ulaşmak mümkün olmayınca yürümeye karar verdi.

2 kilometre yürüyerek eve ulaşan sağlıkçılar kontrollerinin ardından Altıntaş’ın aşısını yaptı. Altıntaş, onlara teşekkür etti.

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